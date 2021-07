Efter syv års byggeri på Thomas B. Thrigesgade: Nu åbner Odenses bymidte

I dag er der omkring 3.000 biler i døgnet, der siver igennem p-kælderen under det store Thomas B. Thriges Gade-byggeri. Men borgmesteren anerkender ikke, at der skulle være et så stort behov for at krydse igennem byen, at der er behov for at gøre yderligere for at gøre det lettere at passere bymidten.

- Det er der simpelthen ikke fagligt belæg for. Det lyder helt vanvittigt, at man vil til at have massiv trafik igennem p-anlægget, for så vil det sande til, og så er der ikke nogen, der vil bruge det til parkering.

- Beregningerne på trafikken viser, at de omliggende veje har kunnet håndtere det. Fagfolkene har haft ret, når de sagde, at vejnettet kunne holde, siger Peter Rahbæk Juel.

Et nyt Odense

Siden 1960’erne har det firesporede trafikknudepunkt Thomas B. Thriges Gade skåret byen midt over og båret trafikken gennem Odense centrum, hvor op mod 25.000 biler tidligere dagligt passerede.

Men i 2014 lukkede den stærkt trafikerede vej, og nu er den væk. I stedet er der gjort plads til boliger, erhverv og kultur, og bilerne kan både parkere og altså køre igennem p-anlægget under jorden.