Efter tre års festivaltørke: Mærk Tinderbox-stemningen på fem minutter

- Tinderbox, Tinderbox, Tinderbox! råber en flok drenge, mens de hopper rundt og smiler over den festival, der endelig har åbnet dørene igen efter to års coronaaflysninger.

Da flest mennesker var samlet i Tusindårsskoven til årets Tinderbox, var 48.000 mennesker på pladsen, hvilket er en rekord. Samlet for at spise sig mætte i de mange madboder, danse fødderne ømme foran de fem scener, drikke ølkander og farverige drinks og skråle med på favoritsange.

Solen fandt vej til Odense med temperaturer over 25 grader alle dage, hvilket fik godt gang i vandposterne. Sådan da. For end ikke dehydrering skulle sætter en stopper for festlighederne.