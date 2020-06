Efter trist tid: Ældre med sindslidelse fik helt særlig musikalsk gave 

Ældre og svage borgere i Odense har følt afsavn og manglet menneskekontakt i forbindelse med spredningen af coronavirus og landets nedlukning.

Derfor stillede dele af Odense Symfoniorkester tirsdag formiddag op foran beboere på Botilbuddet Rydsåvej i Odense, hvor en træblæsertrio fra orkestret leverede musikalsk underholdning i 20 minutter - til glæde for stedets beboere.

- Det har været lidt trist i coronatiden med alt det her afstand. Vi har ikke måttet gå nogen steder. Der har været så stille, siger Ulla Bebe Krog, der er rehabiliteringsleder på Botilbuddet Rydsåvej.

Beboer: Jeg elsker at synge

Botilbuddet Rydsåvej er et specialiseret botilbud til ældre mennesker med en sindslidelse, som har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere. Her bor 43 mennesker, som kunne glæde sig over musikken, blandt andre Lene Büttner Pedersen.

- Det var dejligt. Det var pragtfuldt lige fra morgenstunden. Det er hyggeligt at synge. Jeg elsker at synge, siger Lene Büttner Pedersen

- Det var en oplevelse. De må gerne komme igen, understreger hun.

Speciel dag

Det er ikke hver dag, at botilbuddet får besøg af et symfoniorkester.

- Det er specielt i dag. Det er første gang, jeg har været med til at arrangere, at der kommer nogen herud, men jeg tror ikke, det er sidste gang, hvis det er muligt, siger Ulla Bebe Krog.

- Musik betyder rigtig meget for livskvaliteten, fastslår rehabiliteringslederen.

Musiker: Vi har glædet os i lang tid

René Højlund Rasmussen, der spiller klarinet i Odense Symfoniorkester, var en af de tre musikere, der leverede underholdningen tirsdag formiddag.

- Det var en rigtig god oplevelse og en stor fornøjelse at få lov til at opleve, hvor glade de bliver og synger med. Vi har glædet os til det i lang tid, siger René Højlund Rasmussen.

Symfoniorkestret blev - ligesom mange andre - sendt hjem 11. marts, da store dele af Danmark lukkede ned. Orkestret har siden ikke kunnet spille koncerter, som det plejer, men nu lægger det ud med nogle spillejob foran et mindre publikum eller på de sociale medier.

Trioen sørgede for underholdningen med numre fra den danske sangskat. Foto: Morten Urup Skov

- Vi begyndte at spille nogle små koncerter med trio og kvartet, som vi har gjort i dag, og optage det og sende det ud på orkestrets facebookside. Vi tænkte, at der også er andre, der skal have glæde af os, og derfor synes vi, det var meget vigtigt at komme ud sådan et sted, som vi er i dag, forklarer René Højlund Rasmussen.

Orkestret spillede i løbet af tirsdagens minikoncert blandt andet Ludvig Holstein-klassikeren “Det er i dag et vejr”, som Lene Büttner Pedersen og de andre beboere kunne synge med på.

Lene Büttner Pedersen og de andre beboere benyttede muligheden for at synge med på trioens sange. Foto: Morten Urup Skov