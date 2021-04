Efterforskes som drabsforsøg: 21-årig kvinde anholdt efter knivstikkeri

Offeret for knivstikkeriet er en 20-årig kvinde, der var i kritisk tilstand efter knivstikkeriet. Ifølge vagtchefen er hun søndag morgen i stabil tilstand, efter hun er blevet opereret.

- Hun er stabil, men det er forholdsvis voldsomme skader, hun har pådraget sig, siger vagtchef Lars Thede.

Ikke en tilfældig forbrydelse

Ifølge vagtchefen er det endnu for tidligt at udtale sig om motivet for knivstikkeriet, men han vil godt udelukke, at det skulle være banderelateret.

- Vi har en idé om motivet, men det holder vi for os selv indtil videre. Hun er endnu kun mistænkt, så vi fortsætter efterforskningen.