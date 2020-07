Efterforskning af Vollsmose-drab fortsætter onsdag

Fyns Politi har endnu ikke sigtet nogen for drabet på 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, der blev skudt og mistede livet i Egeparken i Vollsmose den 24. juni.

Dog arbejdes der fortsat på højtryk for at finde frem til den eller de personer, der stod bag drabet, fortæller vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen i en pressemeddelelse.

Derfor er Fyns Politis efterforskere også tilstede i Vollsmose onsdag, ligesom det også var tilfældet tirsdag.

- Jeg kan bekræfte, at vi er tilstede i Vollsmose for at foretage yderligere undersøgelser i forbindelse med drabssagen, men vi kan ikke sige yderligere om det på nuværende tidspunkt, fortæller vicepolitiinspektøren i pressemeddelelsen.

Efterlyser fortsat vidner

Tidligere i juli undersøgte Forsvaret også Odense Å i forbindelse med skudepisoden, der dræbte Abdinur Mohamed Ismail og sårede en anden 31-årig mand.

Dengang ønskede politiet ikke at oplyse, om man havde fundet noget i åen, der kunne have relation til drabet, men bekræftede blot, at man havde været tilstede.

I forbindelse med flere skudsager har Fyns Politi indført visitationszone i Vollsmose og Korsløkke, og efter skuddrabet 24. juni er der også indført skærpet strafzone. Begge zoner er blevet forlænget frem til 30. juli.

Fyns Politi efterlyser fortsat vidner med oplysninger til skuddrabet. Politiet kontaktes på telefonnummer 114.