Efterlyst 81-årig fundet i god behold i Aldi

Opdatering

Fyns Politi oplyser, at den 81-årige mand klokken 18.35 er fundet i god behold i Aldi i Assens, hvor en ekspedient blev bekymret for ham, da han virkede noget forvirret. Det er uvist, hvordan han er kommet fra Odense til Assens, men politiet sørger for, at han kommer tilbage til sit plejehjem.