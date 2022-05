Efterregning: Letbanen får politisk opbakning i stor pengetvist med entreprenør

Politikerne i Odense Kommune frygter ikke en væsentlig fordyrelse af anlægningen af letbanen, efter hovedentreprenøren Comsa har fremsendt et væsentligt økonomisk efterkrav.

Så klar er meldingen fra flere sider, efter Odense Letbanes bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, forklarede TV 2 Fyn, at han er helt sikker på, at de vinder den forestående voldgiftssag mod den spanske hovedentreprenør.

Politikerne har nemlig fuld tillid til, at fagfolkene hos Odense Letbane har styr på deres ting.

- Det er desværre ikke usædvanligt, at en entreprenør prøver at få så mange penge som muligt ud af et byggeri hen mod afslutningen, siger den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel til TV 2 Fyn i et skriftligt svar.

- Odense Letbane siger, at de har dokumentationen i orden, hvis sagen skulle ende i en voldgift. Det er vigtigt. For i en voldgiftssag er det fast dokumentation, der tæller, og ikke løse krav. Derfor håber jeg, at alle i Økonomiudvalget fortsat holder hovedet koldt og støtter Odense Letbane i at passe på skatteborgernes penge, siger Peter Rahbæk Juel.

Fuld tillid, men …

Hovedet bliver også holdt koldt hos Venstres Christoffer Lilleholt. Han anerkender nemlig også, at man i Økonomiudvalget skal have fuld tillid til, at Odense Letbane har deres dokumentation i orden.

- Letbanen har været ret fast over for os om, at det er et meget stort beløb, som Comsa er kommet med, og at det ikke har gang på jord. Og derfor må jeg jo forvente, at det også bliver virkeligheden – og det har jeg fuld tillid til, siger Christoffer Lilleholt.

- Men vi har også set i flere omgange, at letbaner er dyre at anlægge, og der kan hele tiden komme flere udgifter. Så med det sagt, så er det et kritisk punkt. Det er altid kritisk, når vi snakker så mange penge.

Odense Letbane har flere gange understreget, at de forventer at overholde sit budget, inklusiv de centrale reserver, uanset udfaldet af voldgiftssagen. Men Christoffer Lilleholt håber alligevel, at man kan undgå at gøre et for stort indhug i budgettet.

- Jeg forventer, at vi bruger så få penge som muligt fra de her reserver. Og det er jo også det, Odense Letbane giver udtryk for. Derfor må vi også forvente, at når vi om flere år får af vide, hvordan den her voldgift ender, at man så ikke har brugt unødige penge.

Både Økonomiudvalget og Odense Letbanes bestyrelse kender til det præcise beløb i Comsas krav, men beløbets størrelse holdes hemmeligt.



Odense Letbane er som sagt helt rolige i deres forestående juridiske efterspil med entreprenøren Comsa. Bestyrelsesformanden mener nemlig slet ikke, at deres krav har noget hold i virkeligheden.