Eftersøgt bandemedlem optræder i populær musikvideo

Nu viser det sig, at det fynske bandemedlem også har medvirket i videoen Varme Tider med rapperen Atypisk, der åbent støtter rockergruppen Satudarah.

Flere af hinanden uafhængige kilder bekræfter over for TV 2 Fyn, at det er Abdul Ali, der flere gange i videoen ses side om side med forsangeren i Atypisk. Han er kendt som et højtstående medlem af Satudarah, der har afdelinger i blandt andet Aalborg og København. Flere af gruppens medlemmer har flere gange været involveret i grove voldssager.