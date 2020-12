Ejer efterlyses: Større kontantbeløb tabt i brugs

Et større kontantbeløb blev mandag fundet i Superbrugsen i Odense centrum. Og det har nu fået politiet til at gå ud og efterlyse ejermanden.

Vi holder kortene tæt til kroppen Henrik Strauss, vagtchef hos Fyns Politi

Pengene er tabt i Superbrugsen på Vestergade, og det er ikke muligt at få oplyst, hvor meget der præcis er tale om.

Men man er ikke i tvivl, hvis man mangler dem, fortæller Henrik Strauss, vagtchef hos Fyns Politi, til TV 2 Fyn.

- Beløbet har en størrelse, hvor vi ulejliger os med at efterlyse det i pressen. Jeg ville i hvert fald ærgre mig, hvis jeg havde mistet det beløb, siger vagtchefen.

Et mellemstort kontantbeløb er fundet i Super Brugsen, Vestergade i Odense. Rette ejer kan mod oplysning af beløbsstørrelse, beskrivelse og dokumentation henvende sig til Fyns Politi #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 7, 2020

- Det bliver ikke jul før tid

Politiet kan i det hele taget ikke komme med mange detaljer om de tabte penge.

Det skyldes, at ejeren selv skal kunne oplyse, hvor de mere præcist er fundet, hvilke sedler der er tale om, og hvad de eventuelt er pakket ind i, fortæller Henrik Strauss.

- Vi skal være sikre på, at der er rette ejer, så vi holder kortene tæt til kroppen, siger han.

Læs også Uventet besøg i Nordea: Bil smadrede facade og endte midt i banken

Vagtchefen mener ikke, at der er nogen chance for, at man kan ramme de rette oplysninger om pengene, hvis man ikke selv har tabt dem.

- Det bliver ikke jul før tid, medmindre man er den rette ejermand, siger Henrik Strauss.

Findeløn

Ifølge politiets hjemmeside udbetales der findeløn, hvis hittegods med en værdi på minimum 500 kroner afleveres til politiet, og ejeren findes.

Læs også Politiet efterlyser vidner: Etårigt barn forsøgt kidnappet i barnevognen

Her udgør findelønnen ti procent, mens den udgør to procent ved beløb over 10.000 kroner.

Vagtchefen kan afsløre, at der i dette tilfælde ville blive tale om de to procent.