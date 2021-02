Ejer politianmelder direktør, der løj restaurant åben

Tirsdag hængte den fynske erhvervsdirektør Torkil Poulsen restauranten Phi Mo i Odense ud for at holde åbent, selvom restauranter lige nu skal være lukket på grund af coronarestriktioner.

Vi er desværre kommet i en situation, hvor man synes, det er okay at lyve og manipulere Yasar Nazir, ejer af restaurant Phi Mo

Det gjorde han ved at lægge et billede op på Facebook med teksten:

"Jeg har netop spist lækker mad på min nye favoritrestaurant i Odense og besøgt mange butikker, som nu er åbne. Nogen dog med låste døre".

Opslaget kom, efter Torkil Poulsen i sidste uge opfordrede butikker og restauranter til at genåbne i protest mod regeringens nedlukning af store dele af erhvervslivet.

Problemet er bare, at restauranten har slet ikke været åben på noget tidspunkt under coronanedlukningen.

Det fik den rystede restaurationsejer Yasar Nazir til at overveje en politianmeldelse af Torkil Poulsen.

Og onsdag valgte han så at gøre det.

- Vi var nødt til at sige fra. Vi er blevet en del af en eller anden oprørsgruppe, som vi ikke ønker at være en del af. Vi er desværre kommet i en situation, hvor man synes, det er okay at lyve og manipulere, siger Yasar Nazir til TV 2 Fyn.

Klokken 13.30 onsdag blev anmeldelsen til Fyns Politi indgivet ligesom alt bevismateriale blev overdraget til politiet. Torkil Poulsen er anmelt for overtrædelse af covid-19 restriktioner og injurier.

- Jeg regner med, at han får en lærestreg. Nu sender vi et signal til andre om, at vi ikke finder os i det, forklarer den odenseanske restaurantejer.

Opfordret til ulovlig genåbning

Torkil Poulsen erkendte onsdag løgnen og havde allerede slettet sit facebookopslag. Han undskyldte også overfor Yasar Nazir, som dog ikke kan bruge undskyldningen til ret meget.

- Hvad skal man få ud af det, andet end at genere andre? Det er helt fair at være uenig, men man skal bruge ordets magt. Man skal ikke begynde at lave løgnehistorier, fortæller Yasar Nazir.

Torkil Poulsen har tidligere opfordret butikker og restuaranter til at genåbne i protest mod regeringens coronanedlukning. Han stod også bag en facebookgruppe med mere en 10.000 medlemmer, der ønskede en ulovlig genåbning af samfundet. En gruppe der efterfølgende blev lukket af Facebook.

