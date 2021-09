Ekskluderet V-politiker løfter en flig af sløret: - Det bliver ikke bare mig på en liste

Kampagnebutikken har Killerup stadig, og ifølge planen skulle den åbne 2. september. Det er dog blevet udskudt til 6. eller 7. september under et nyt parti og logo. Samtidig gør han klar til at drive politik på en ny måde.

- Det bliver ikke et traditionelt pressemøde, lad os sige det sådan, udtaler Johnny Killerup.