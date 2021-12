Eksminister gør comeback med ni tæer og en plan for diabetes

- Også i forhold til at tage et vist hensyn til folk med diabetes. Når man siger nej til et glas vin, er det ikke fordi, at man ikke kan lide det. Det er fordi, man skal passe på, hvor meget sukker man får ned i sin krop, siger han.

V-politikeren har tabt sig 25 kilo siden 2015. Det er en følge af diabetes 2.

- Jeg var i mange år alt for tyk og kraftig. Jeg havde en usund livsstil. Der er ingen tvivl om, at det har været en af årsagerne til, at jeg har fået diabetes 2. Der vil jeg gerne være det dårlige gode eksempel, siger Lilleholt.