Eksperiment: Er Sofie stoppet med at ryge efter lungetest og hypnose?

- Da jeg kom hjem fra hypnosen, tegnede det ikke ligefrem super godt, siger Sofie Kirkegaard Øritsland, som har været udsat for et rygestop-eksperiment, der ikke har været helt nemt.

Første del i eksperimentet bød på en tur forbi Lungemedicinsk Afdeling på OUH, hvor Sofie fandt ud af, hvad det egentligt er, hun gør ved sine lunger, når hun ryger.

Andel den bestod af en hypnose, som skulle fjerne rygetrangen og lysten til cigaretter hos hende.

Hvordan var det at blive udsat for en lungetest og hypnos?

- Jeg har fundet ud af, hvor meget man kan lade være med at tænke på alt det, man godt ved. At det er usundt og dumt. Så jeg har lært at se i øjnene, hvad det er, jeg har gang i, og hvad det gør ved min krop. Og den største læring er, at det er svært at stoppe, og det sker ikke bare af sig selv, siger Sofie.

Vil gerne stoppe med at ryge

Ligesom Sofie ryger rigtig mange andre unge mennesker også. I en undersøgelse, Bemærk har lavet blandt 1.200 unge mellem 15 og 20 år på Fyn, svarer hver fjerde, at de ryger. Kigger man på alle danskere i alle aldre, er det hver fjerde, der ryger, ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Kvit smøgerne Bemærk har i en undersøgelse spurgt 1200 unge mellem 15 og 20 år på Fyn om deres rygevaner. 25 procent af de adspurgte ryger

32 procent var 15 år, da de startede med at ryge

22 procent svarer, at de ryger flere gange dagligt

55 procent svarer, at de røg første gang til en fest

27 procent svarer, at de startede med at ryge på grund af hyggen og fællesskabet i det

44 procent svarer, at deres forældre også ryger

41 procent har prøvet at stoppe med at ryge

34 procent svarer, at de gerne vil stoppe med at ryge Undersøgelsen blev lavet i foråret 2020 blandt unge på ungdomsuddannelser på Fyn. Se mere

Ud af hver fjerde fynske unge, der ryger, vil 34 procent gerne stoppe med at ryge. Det vil Sofie også gerne, men det er bare ikke helt nemt, fordi det er en indgroet vane hos hende efter 10 år.

Hvorfor vil du gerne stoppe med at ryge?

- Jeg vil gerne stoppe, fordi det er megausundt for kroppen. Men samtidig synes jeg, at det er rart at ryge, så derfor er det med blandede følelser at kvitte cigaretterne.

Hvorfor stoppe med at ryge gennem et eksperiment?

- Jeg har hele tiden tænkt, at jeg gerne vil stoppe med at ryge. Og når Bemærk laver et tema om at stoppe med at ryge, ville det være dobbeltmoralsk, hvis jeg ikke prøvede, føler jeg. Jeg tror, at alle, der ryger, tænker, at de vil stoppe på et tidspunkt. Men det er svært at finde det rigtige tidspunkt, og så kunne jeg lige så godt gøre det nu.

Mit hoved ved, at det er dumt

For Sofie blev det ikke nemmere at stoppe med at ryge efter eksperimentet, selvom hun havde håbet på, at det ville hjælpe, og at hypnosen eksempelvis kunne fjerne rygetrangen hos hende. Det skete ikke, og det var ikke en del af planen.

- Så nej, jeg er ikke stoppet med at ryge, siger Sofie, der stadig gerne vil stoppe, men samtidig også nyder at tage et sug af cigaretten.

Hvorfor er du ikke stoppet med at ryge endnu, når du siger, at du godt ved, hvor dumt det er?

- Jeg synes jo stadig, at det er superrart, og jeg har stadig lyst. Mit hoved ved, at det er dumt, en anden ting er det, som det gør ved kroppen. Jeg skal have stoppet vanerne, der er forbundet med at ryge.

Hvornår stopper du så med at ryge?

- Jeg er igang med skære ned. Før røg jeg ti cigaretter om dagen, nu er der dage, hvor jeg slet ikke ryger og dage, hvor jeg kun har røget to cigaretter. Men det svinger meget, men de fremskridt roser jeg mig selv for, og det er da en start. Men jeg har bevidst valgt ikke at sætte en dato for et rygestop, fordi jeg gerne vil træne min krop og mit hoved i at undvære cigaretterne. Jeg skal løbende have succesoplevelser og ikke stoppe og så begynde igen.

Og netop det orker Sofie ikke i forbindelse med et rygestop, fordi hun kan se på andre, hvordan den metode ikke altid er en god løsning. Skal hun stoppe, skal det være et endeligt stop.

Hvorfor stopper du ikke bare fra den ene dag til den anden?

- Jeg har set for mange menneske starte og stoppe alt for mange gange, og det gider jeg ikke selv. Så vil jeg hellere gøre tingene ordentligt første gang.

Hvis eksperimentet ikke har fået dig til at stoppe, har det så overhoved gjort en forskel?

- Selvom jeg ikke er stoppet, som jeg havde håbet, er jeg glad for, at jeg har været med i det. Det har tvunget mig til at se nogen ting i øjnene, som jeg bevidst har ladet være med at tænke på i ti år. Så jeg føler, jeg står et bedre sted i forhold til at stoppe med at ryge, end jeg gjorde tidligere. Jeg skal bare gøre det på min egen måde.