Ekspert bekymret for fynsk stjerne efter trænerfyring

TV 2 Sports fodboldekspert Mads Junker mener ikke, at det er gode nyheder for fynboen Christian Eriksen, at den engelske storklub Manchester United har fyret klubbens hollandske cheftræner Erik ten Haag.

- Det er jo nødvendigvis sådan, at når der kommer en ny manager, er du ikke garanteret spilletid. Jeg synes, at det er dårligt nyt for de to danskere med fyringen af Erik ten Hag – men for Højlund, med hans prisskilt, skal han nok være en del af fremtiden. Det kan godt være, at det for Christian Eriksen ikke er de bedste nyheder, det her.

Den danske spilfordeler har efter en skuffende start spillet sig tilbage i startopstillingen under ten Haag. Hvem der overtager efter hollænderen er endnu uvist.