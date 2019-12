Ekspert: Borgmester på tynd is i Odeon-sagen

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er på alvorlig tynd is i sin begrundelse for ikke at gå ind i sagen om et stort aflyst kinesisk show i Odeon.

Det mener forskningschef og kommunalekspert Roger Buch, som kalder borgmesterens begrundelse "absurd".

I TV 2/Fyn fredag sagde borgmesteren, at han ikke finder noget grundlag for at gå ind og undersøge sagen, fordi der ikke er beviser eller en rygende pistol.

- Hvis man tænker det argument logisk igennem, ville det betyde, at politiet heller ikke skal undersøge sager med mindre, der findes beviser. Det giver absolut ingen mening, siger Roger Buch efter at have set interviewet med borgmesteren.

Sagen i byrådet

Borgmesteren valgte fredag at kommentere den mystiske aflysning i Odeon, fordi Enhedslisten på det kommende byrådsmøde 11. december vil have byrådet til at indlede en undersøgelse.

Det kan jo meget vel være, at der er en banal og simpel forklaring på den her aflysning. Hvis det er tilfældet, må det jo være meget let for driftsledelsen i Odeon at fremlægge dokumentation, og så vil den her diskussion stoppe med det samme Roger Buch, forskningschef og kommunalekspert, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Enhedslisten vil have klartlagt, om der var tale om selvcensur eller diskrimination, da ledelsen i Odeon i oktober valgte at aflyse en forestilling med en begrundelse, som efterfølgende har vist sig at være fyldt med huller.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sagde i interviewet fredag, at mistanken om at showet blev aflyst af Odeon på grund af selvcensur og potentielt eksternt pres kun er "spekulationer", og at han ikke kan se noget grundlag for at gå ind og opklare sagen.

Men det er netop spekulationer og indicier, som bør få borgmesteren til at reagere, lyder vurderingen fra Roger Buch.

- Odeons ledelse har ikke prøvet at dokumentere og vise offentligheden, at man har givet en troværdig begrundelse, og derfor er der jo meget forståeligt opstået en mistanke om, at der er noget uldent ved det hele, siger han og fortsætter:

- Det er sådan, at hvis man som kommunalpolitiker får mistanke om, at der måske foregår noget ulovligt i kommunen eller de virksomheder, som kommunen samarbejder med, så har man pligt til at undersøge forholdene.

- Havde det været på en skole eller et plejehjem, ville der slet ikke være nogen tvivl. Nu er det så en virksomhed, som er tæt tilknyttet kommunen (i en samarbejdsaftale, red.), og juridisk er det min vurdering, at man i tilfældet her har den samme undersøgelsespligt, siger Roger Buch.

Opbakning fra DF

Dansk Folkeparti og Alternativet bakker på forhånd op om forslaget fra Enhedslisten, som netop understreger, at det ikke er en hvilken som helst privat virksomhed, som står bag driften af Odeon.

- Det handler om en virksomhed, som har underskrevet en partnerskabsaftale med kommunen, og som dermed har forpligtet sig til at overholde Odense Kommunes kulturpolitik, kulturelle værdier og visioner for Odeon, oplyser Enhedslisten som en del af begrundelsen for at undersøge sagen.

Den radikale rådmand Susanne Crawley vil også gerne have sagen undersøgt.

- Det er ærgerligt, at der er skabt tvivl, om Odeon, der er en vigtig kulturinstitution for Odense, har udøvet selvcensur. Jeg mener derfor, at det må undersøges, hvad der er op og ned i sagen, for der skal ikke herske tvivl om, at jeg og Radikale Venstre står på mål for retten til at udtrykke sig kritisk gennem kunst, oplyser Susanne Crawley til TV 2/Fyn.

Venstre og Konservative vil afvente ordlyden af forslaget fra Enhedslisten, inden de tager stilling til, om de vil bakke forslaget op.

Sagen kan nemt lukkes

Kommunalforsker Roger Buch er ikke overrasket over, at sagen rent politisk vækker opsigt, men det undrer ham, at borgmesteren mener, at det skulle være specielt kontroversielt at indlede en undersøgelse mod en privat virksomhed, som kommunen samarbejder med.

- Det kan jo meget vel være, at der er en banal og simpel forklaring på den her aflysning. Hvis det er tilfældet, må det jo være meget let for driftsledelsen i Odeon at fremlægge dokumentation, og så vil den her diskussion stoppe med det samme, siger Roger Buch.

