Ekspert frygter nedrykning: - OB har et ekstremt lavt bundniveau

Han mener derfor, at de ansvarlige i det sportslige udvalg bør se indad.

- De må kigge på, om de har kompetencerne til at drive den her fodboldklub.

Med søndagens nederlag til Vejle er OB altså blot fem point over nedrykningsstregen, der blot er kommet tættere og tættere på. Podcast-redaktøren drager en parallel til luksuslineren Titanic, som ingen troede kunne synke – indtil et isbjerg pludselig var kommet alt for tæt på, uden nogen havde opdaget det.

- Nu håber jeg for OB, at de har fået øje på det isbjerg, der er ude i horisonten, for det er en alvorlig situation, og der skal ikke mange fejltrin til, før det går galt.

- Jeg er sikker på, de tager det alvorligt, men det er en bekymrende situation for OB, siger Martin Davidsen.