Ekspert kalder prognose for vild: "Usandsynligt" at nå de høje passagertal, letbanen har som mål

- Det er meget lavt, og man bliver ikke mindre skeptisk.

Sådan siger professor ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau om det første offentlige passagertal for Odense Letbane.

Torsdag offentliggjorde Odense Letbane tallet, der viser, at 173.000 er steget ombord på letbanen i juni måned. Det betyder, at det daglige antal påstigninger er på omkring syv til otte tusind om dagen.

Dermed er juni måneds passagertal en tredjedel lavere end forventet, skriver et tilfreds letbane-selskab selv i en pressemeddelelse. Ifølge den seneste prognose fra april forventer man nemlig 29.900 passagerer om dagen i snit i 2022.



- Hvis jeg skulle gætte, så tyder det jo på, at antallet af passagerer i sidste ende kommer til at skyde væsentligt under, hvad man har forventet, siger Mogens Fosgerau, der mener, at prognosen ser "vild ud".

Svært at konkludere

Selvom antallet af passagerer ikke overrasker professoren, så understreger han, at det stadig er usikkert, om tallene går op i sidste ende.

- Det er i starten af processen, og juni måned er en feriemåned, så der kommer nok til at køre flere med, siger forskeren.

Dermed mener han også, at det er for tidligt at konkludere noget endnu.

Han bakkes op af trafikforsker og ekstern lektor ved Aalborg Universitet Niels Melchior, der ikke ønsker at kommentere direkte på juni måneds passagertal, da mønsteret på letbanen i juni måned, ifølge ham, ikke er normalt.

Prognose er urealistisk

Dog vil Niels Melchior gerne udtale sig i klare vendinger om prognosen for passagertallet for letbanen, der lyder på 9,8 millioner det første driftsår.

- Det bliver ikke nemt at nå, siger Niels Melchior om prognosen.



Prognosen for passagertallet er nemlig mere end otte gange højere end det årlige antal påstigninger på 1,2 millioner, der kørte med buslinjerne på letbanestrækningen førhen.

Faktisk kalder eksperten det for "usandsynligt" at nå op på de høje passagertal.



Desuden slår Niels Melchior fast, at han slet ikke har kendskab til, at det nogen steder har haft så stor effekt på den offentlige trafiks passagertal at etablere en letbane.

- Det undrer mig, hvordan man kan ende på det tal. Det virker noget urealistisk, siger trafikforskeren.

Pisk eller gulerod?

I et notat til Økonomiudvalget, som selskabet bag Odense Letbane overleverede tilbage i april måned, gjorde letbanen det selv klart, at det forventede passagertal er "en væsentlig stigning, som kræver dedikeret fokus".

I notatet gjorde letbanen det også klart, at 'worst case'-scenariet kunne resultere i en merudgift på 22 millioner kroner om året på grund af manglende billetindtægter. En udgift, der vil ende hos Odense Kommune.

Letbanen har selv fremlagt flere ideer, der kunne få flere til at køre med letbanen. Ideer, de selv deler op i pisk og gulerod.

Et pisk for at få odenseanerne over i letbane kunne blandt andet være et oprette bilfrie zoner i midtbyen eller hæve parkeringsudgifterne. Gratis letbanekørsel nævnes også som en mulighed.

Det tiltag vil dog ikke kunne redde passagertallet, mener Niels Melchior.

- Det vil ikke batte meget. Kun hvis man vil gå ind og lave nogle kraftige tiltag, siger eksperten.

Passagertal er ikke Odense Letbanes eneste problem. Naboerne til letbanen fik nemlig fornyligt bekræftet, at letbanen larmer mere end tilladt.