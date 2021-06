Ekspert om 9. klassers fejring: - Jeg synes ikke, man skal gå helt bananas

Det betyder dog ikke, at festlighederne foregår uden risiko.

- Hvis du ser strengt på det, er det ikke helt okay, og det kan være en supersprederbegivenhed, hvis nogen er smittet. Men det foregår uden for, og det er meget bedre at have dem i Munke Mose, end at de mødes til en illegal fest, siger Hans Jørn Kolmos.



Eleverne er trænet i test

Ifølge professoren mindsker den udendørs placering risikoen for smitte betydeligt. Langt det meste smitte sker indendørs i dårligt ventilerede lokaler, lyder det.

- Og bliver der smitte, har vi et testsystem, som kan samle det op, siger Hans Jørn Kolmos.