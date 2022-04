Ekspert om letbane-idéer: - Det er ligesom at smide barnet ud med badevandet

Professoren: Det virker meget optimistisk

I et "worst case-scenario" frygter Odense Letbane at ende med et driftsunderskud på 22 millioner kroner om året. Hvilke konsekvenser vil sådan et underskud få?

- Så skal de have nogle flere penge af nogen, er Mogens Fosgerau hurtige svar, inden han tilføjer:

- Men hvis de ender med at komme til at mangle to tredjedele af de passagerer, de havde regnet med, så er det nok ikke "worst case", så er det "best case", hvis de ender med at have et underskud på 22 millioner.

Han tilføjer med et opgivende fnys, at det virker meget optimistisk.

Det er blandt andet forsinkelsen af Nyt OUH, som får Odense Letbane til at frygte færre passagerer. Desuden har corona fået flere til at vælge bilen til fordel for den kollektive trafik.

Odense Letbane forventes at åbne i slutningen af maj.