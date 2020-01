Ekspert om letbanekonflikt: Fronterne er trukket usædvanligt skarpt op

Trods et varslingsbrev fra Odense Letbane til underentreprenøren Barslund står arbejdet på letbanen fortsat stille. Sådan har det været i over en måned.

Arbejdet er standset på grund af en økonomisk uenighed mellem de to parter og kan ende i Voldgiftsnævnet. Sagen er, hvad Frederik Waage, der er doktor i jura og ekspert i offentlig ret ved SDU, beskriver som "ret usædvanlig".

- Det er forholdsvist exceptionelt, at letbanen - et stort offentligt byggeri - bliver stoppet på baggrund af, hvad der synes at være et ret simpelt pengekrav. At fronterne er trukket så skarpt op i det her tilfælde, siger han.

Ifølge Odense Letbane er det en uberettiget misligholdelse af kontrakten, der gør, at selskabet tilbageholder penge. Letbanen har tidligere meddelt, at Barslund ikke skulle have fyldestgørende dokumentation for deres arbejde.

- Jeg tænker umiddelbart, at det sådan set er rigtigt, at Odense Letbanes opgave er at forvalte skatteborgernes midler på bedst mulig måde. Så hvis man ikke mener, det er berettiget at betale de penge til Barslund, så skal Barslund ikke have de penge, siger Frederik Waage.

Forsinkelse fører til yderligere forsinkelse

Letbanen er et privat selskab med Odense Kommune som eneste ejer. Derfor skal selskabet ifølge Frederik Waage være forsigtige med, hvordan pengene bliver brugt.

Normalt ville man ikke have tid til i et så stort byggeprojekt at vente i ugevis på, at man får afklaret en simpel formueretlig uenighed Frederik Waage, ekspert i offentlig ret

Men da letbanen i forvejen er otte måneder forsinket og ikke forventes at blive forsinket yderligere på grund af tvisten med Barslund, har letbanen de bedste kort på hånden.

- Nu er letbanen i forvejen forsinket, og derfor er det nok lidt lettere for Odense Kommune og letbaneselskabet at strække den her et stykke tid, forklarer Frederik Waage.

Han mener, at man nu bør afklare tvisten og komme videre.

- Normalt ville man ikke have tid til i et så stort byggeprojekt at vente i ugevis på, at man får afklaret en simpel formueretlig uenighed, siger eksperten.

Hvis der ikke kommer en løsning, kan Odense Letbane se sig nødsaget til at finde en anden entreprenør til at gøre arbejdet færdigt.