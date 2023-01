Ekspert om nedrivninger i Vollsmose: - De udsatte står tilbage som taberne

- Udsatte borgere har hverken kræfter eller muligheder

Udviklingsplanen "Fremtidens Vollsmose", som Odense Kommune sammen med boligselskaberne FAB og Civica står bag, medfører, at 1.000 boliger skal rives ned i Vollsmose inden 2030.

Det betyder også, at 1.000 husstande skal flyttes til andre boliger i Odense Kommune. Indtil videre er 190 familier blevet flyttet ud af Vollsmose.

Et af formålene med udviklingsplanen er at fjerne Vollsmose fra regeringens liste over omdannelsesområder, tidligere kaldet ghettolisten, som Vollsmose endnu en gang stod på 1. december 2022.

Det er ikke altid, at beboerne i udsatte boligområder oplever omdannelserne så positivt som Sarwa Sharfi.

Det påpeger Claus Bech-Danielsen, der er professor hos Build - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.

- Nogen ser genhusningen som en mulighed for at komme videre i deres boligkarriere og få sig en ny bolig og start et nyt sted. Det er typisk de ressourcestærke, der ser på nedrivningerne og genhusninger på denne måde, siger Claus Bech-Danielsen.

- Men så er der den anden gruppe, de udsatte borgere, som bliver taberne. De betaler en høj pris, når de sidder tilbage og ikke har kræfter og muligheder for selv at tage styringen i alt det her, fortsætter han.

Risiko for at flytte problemerne til andre steder i byen

Vollsmose er et udsat boligområde med sociale udfordringer. Udfordringer, som ikke løses med nedrivninger og genhusning, mener professoren.

- Når man flytter beboerne, risikerer man, at problemerne dukker op et andet sted i byen, simpelthen fordi man ikke løser de grundlæggende problemer, men i stedet eksporterer dem andre steder hen, siger Claus Bech-Danielsen.

Professoren pointerer derfor, at det er enormt vigtigt, at kommunen undersøger, om de områder, som beboerne fra udsatteboligomåder skal flyttes til, har ressourcer til at håndtere opgaven med at få integreret beboerne i området.

Mohamad Al Khalaf blev flyttet fra Bøgeparken til Seden, fordi hans gamle bolig skal rives ned. Han er meget glad for både den nye bolig og de nye naboer.

