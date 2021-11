Ekspert om nye forvaltninger: - En del af en politisk logik

Men Kurt Klaudi Klausen er uenig med sin kollega i, at der ikke er logik i at oprette de nye forvaltninger.

- Jeg synes, det er en falsk problemstilling at sætte det op som et spørgsmål om varme versus kolde hænder. Det antyder jo, at der er nogen, som ikke er deres penge værd og ikke leverer værdi for samfundet. Det tænker jeg ikke er rigtigt og rimeligt, siger han.

Sin egen fornuft

Per Nikolaj Bukh mener, beslutningen er både dyr og unødvendig, mens Kurt Klaudi Klausen mener, at der kan være fornuft i, at henholdsvis sundhedsområdet og klima- og miljøområdet hver især får en særskilt forvaltning.



- Jeg vil faktisk ikke give ham (Per Nikolaj Bukh red.) ret. At lave omorganisering med henblik på at sætte et bestemt politisk og strategisk aftryk og fokus kan rumme sin egen fornuft. I det her tilfælde må man sige, det er nogle meget klare politiske signaler, og på symbolplan ret vigtigt at sige, at man som kommune sætter fokus på bæredygtighed og miljø og på det sundhedsmæssige, siger han.