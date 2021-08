Ekspert om Venstre-drama: Rahbæk Juel har formentlig en relativt god dag

- Det har åbenlyst skabt splid. Ikke bare i Venstre. Det risikerer også at sprede sig til blå blok, hvis Killerup begynder at søge andre partier. Så det er ikke nogen god nyhed for de borgerlige partier i Odense, siger han.

Han mener, at det var et valg mellem to onder for Venstre at vurdere, om man skulle acceptere Johnny Killerups udtalelser, eller om man skulle ekskludere ham.

- De har så valgt det, de mente, var det mindste onde, siger Arne Ullum.

Gode dage for borgmesteren

Efter at være blevet ekskluderet har Johnny Killerup meldt ud, at han stadig har ambitioner om en plads i byrådet. Både andre borgerlige partier og muligheden for at stille op med egen liste er begge muligheder, men hvilken en det skal være, har den nu tidligere Venstre-kandidat ikke taget stilling til endnu.

Men uanset hvordan det ender, kan det ende med at være gode nyheder for den siddende borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Borgmesteren har formentlig en relativt god dag, for det er ham, der kommer til at tjene på det. Mens der er splid og ballade hos den konkurrerende borgmesterkandidat, er der ro hos borgmesteren, siger Arne Ullum.