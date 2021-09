Ekspert roser klimahandlingsplan: Odense lægger sig i front

Eksperterne anbefaler, at kommunen indfører nulemissionszoner i Odense inden 2030. Det er områder, hvor vejene kun må bruges af biler uden forbrændingsmotor.

Taskforcen anbefaler, at politikerne laver en konkret plan for indfasningshastigheden for nulemsissionszonerne og et mål for omstillingen af elbiler, som skal vedtages senest i 2023.

Det skal ske for at borgere og erhvervsliv har tid til at indstille sig efter beslutningen.

Eksperterne foreslår derfor en model for indfasning af nulemissionszoner, hvor zonerne gradvist udrulles indefra og ud, hvor man starter med ring 1, herefter ring 2 og så ring 3.