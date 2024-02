Ekspert rystet - politikere går over stregen i sag om skoleleder

Venstre og Konservatives ønske om midlertidigt at afsætte Agedrup Skoles leder Christian Gantzhorn Hovendal er helt skævt og et brud på de demokratiske spilleregler.

Sådan lyder reaktionen fra professor Kurt Klaudi Klausen, der er ekspert i offentlig ledelse på Syddansk Universitet.

- Det er over stregen. Det at afskedige en ledende medarbejder for åbent tæppe er meget usædvanligt og en urimelig form for mikromanagement. Som politiker skal man ikke blande sig i ledelsen af en enkelt skole. Det burde de overlade til forvaltningschefen, siger Kurt Klaudi Klausen.

Tirsdag skal Børn- og Ungeudvalget stemme om, hvorvidt de mener, at lederen skal afsættes for at indsætte en ny, midlertidig ledelse. Formelt set vil der være tale om en anbefaling til forvaltningen, som så kan vælge at følge anbefalingen eller ej.