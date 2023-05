Ekspert: Så store er Odenses chancer for at komme i finalen

Lørdag spilles der DM-semifinaler i kvindehåndbold, og her tager Odense Håndbold klokken 16 imod Ikast.

Ifølge håndboldkommentator Bent Nyegaard er der tale om en jævnbyrdigt opgør: 50-50, vurderer han.

- Ikast har lige vundet European League, men de har ikke som sådan imponeret i den seneste periode. Skogrand har ikke rigtigt været Skogrand, Bakkerud har ikke rigtigt været Bakkerud, og Ryde har ikke rigtigt været Ryde. Men hvis Odense ikke får Mie Højlund og Althea Reinhardt med, så har Ikast potentiale til at gå i finalen. Det bliver tæt, og måske skal de ud i tre kampe, men Ikast har en mulighed for at komme i finalen, siger Bent Nyegaard til TV 2 Sport.