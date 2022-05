Ekspert tager sig til hovedet: Kritik af Odenses digeprojekt ved Seden Strand

Risiko for opdæmning af vandløb

Kent Morel kritiserer ikke kun højvandslukket for ikke at lukke ved højvande.

Eksperten forudser også problemer med, at få klappen til at åbne igen, når højvandet er væk.

Dermed er der risiko for, at vandløbet dæmmes op, og der opstår oversvømmelse med ferskvand fra vandløbet inden for diget.

- Rambøll har yderligere – designmæssigt – forstærket problemerne med bygværket ved, at kun en yderst marginal del af portene er under vand ved normal vandføring. Vandpresser skal – som kendt fra andre byggeværker af denne type – være betydelig før bygværkets sluseklapper åbner. Slusebygværker af den anlagte type skal således anlægges dybt for at øge vandtrykket på portene og gøre bygværket bare rimelig funktionsdygtigt. Ingen af disse forhold ses anlagt i det aktuelle bygværk, skriver Kent Morel.

Steen Bjerggård Hansen lagde i februar sag an mod Odense Kommune. Det er endnu uvist, hvornår parterne mødes i retten.