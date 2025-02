Eksperter advarer mod panikhandlinger efter farlig larves indtog

Undersøgelse pågår

Forud for episoden havde det blæst kraftigt på ruten fra Taulov på vej mod Høje Taastrup.

- På baggrund af hændelsen 7. januar 2025 har Havarikommissionen igangsat en undersøgelse af forløbet. Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil Trafikstyrelsen vurdere, hvorvidt der er behov for generelle tiltag overfor branchen eller specifikke tiltag overfor den konkrete jernbanevirksomhed. Vi har yderligere politianmeldt DB Cargo Scandinavia A/S for at afklare, om der er grundlag for at straffeforfølge virksomheden for ikke at have sikret godstraileren, skriver Trafikstyrelsen til TV 2 Fyn.

Trafikstyrelsen oplyser desuden, at styrelsen i mellemtiden har anmodet jernbanevirksomheden om at oplyse, hvilke konkrete tiltag virksomheden har iværksat her og nu, så der ikke bliver transporteret gods med veksellad, der kan være til fare for jernbanesikkerheden.