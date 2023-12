Eksplosion i Vollsmose: Politiet giver status og sender opfordring

Første juledag var ikke ret gammel, før julefreden blev forstyrret for en række beboere i Vollsmose, der vågnede til et brag.

Hvad politiet mener er en krysantemumbombe eksploderede på en trappeopgang i et lejlighedskompleks i Lærkeparken.

Lidt over et døgn efter eksplosionen er efterforskningsarbejdet endnu i gang, og Fyns Politi oplyser til TV 2 Fyn, at man har modtaget en del oplysninger og henvendelser omkring eksplosionen.

- Men vi har endnu ikke fået et gennembrud i sagen, lyder det fra vagtchef Kenneth Taanquist.

Han fortæller videre, at politiet har flere hypoteser i spil om motiv, men at man endnu ikke har lagt sig fast på et, ligesom man heller ikke har anholdt nogen gerningsmand. Fyns Politi meldte mandag middag ud, at en tildækket person var set ankomme til opgangen inden eksplosionen, og at vedkommende forlod opgangen igen kort før eksplosionen.

Eksplosionen var så kraftig, at vinduespartier er blæst ud og døre blæst ind. Derfor skal beboerne i opgangen genhuses. Mandag lød det fra politiet, at de havde svært ved at forstå, hvorfor der skulle placeres en krysantemumbombe i liget netop den opgang, som det var tilfældet.



- Beboerne på 2. sal har ikke umiddelbart noget udestående med nogen, så det er fortsat lidt en gåde hvad motivet har været. Vi er nu i gang med at undersøge tekniske spor og få fat i videoovervågning fra området, fortæller vagtchefen.

Fyns Politi oplyser tirsdag til TV 2 Fyn, at de stadig gerne vil tale med folk, der har "hørt, set eller ved noget" om sprængningen.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen.