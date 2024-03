Ekstern undersøgelse af skolesager tager mindst et halvt år

Beslutter politikerne i Børn- og Ungeudvalget sig for at der skal laves en ekstern undersøgelse på baggrund af sagerne fra Agedrup Skole, vil resultatet af undersøgelsen tidligst ligge klar seks måneder efter den sættes i gang.

Det fremgår af forvaltningens oplæg til et kommissorium for den eksterne undersøgelse, som politikerne skal tage stilling til på næste udvalgsmøde tirsdag den 12. marts.

Af dagsorden til mødet fremgår det, at der er to modeller i spil til en ekstern undersøgelse.

Den ene model har til formål at undersøge, om Agedrup Skole har ageret rettidigt og inden for lovens rammer, og den vil typisk blive gennemført af et advokatfirma eller et konsulenthus.

Den anden model har til formål at undersøge børnesyn, kompetencer og samspil på forskellige niveauer og vil typisk blive gennemført af et konsulenthus.

Det er forventningen, at undersøgelsens resultater vil kunne fremlægges seks måneder efter den sættes i gang. Præcist hvor lang tid vil dog blive afstemt med den eksterne part, der får opgaven.

Af dagsordenen fremgår det også, at den interne undersøgelse blandt kommunens resterende skoler forventes klar til præsentation på udvalgsmødet 12. marts.

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens skoleledere, som skal svare på, hvorvidt skolelederne på de andre skoler oplever lignende tendenser.