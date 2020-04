Ekstra psykologhjælp til unge i Odense

Odense Kommune har siden 2017 tilbudt gratis psykologhjælp til unge mellem 13-30 år.

Den ordning udvides nu, så unge fremover kan modtage akut hjælp over telefon eller video med en erfaren psykolog eller ungerådgiver. Det er i modsætning til det allerede eksisterende psykologtilbud, hvor der kan være ventetid på mellem 4-8 uger på at få psykologhjælpen.

- Vi har en frygt for, at unge vil udvikle angst, stress eller depression på grund af isolation, siger viceborgmester i Odense Kommune Tim Vermund Andersen.

Viceborgmesteren forklarer, at det særligt er unge, der kan have brug for hjælp.

- Unge mennesker er endnu mere sårbare i forhold til mangel på socialt samvær med andre. For mange af de unge er deres hverdag revet op med rod. Den struktur og de fællesskaber man har været vant til at være i, de er pludselig opløst, siger Tim Vermund Andersen.

Han håber, at de unge vil benytte sig af den nye mulighed.

- Så kan det være, vi kan forebygge, at nogle udvikler egentlig angst eller depression. Det kunne være fantastisk, siger viceborgmesteren til TV 2/Fyn.

Vigtigt tilbud

Odense Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at behovet ikke kendes på forhånd. Men de forventer, at nogle borgere vil få en efterreaktion på coronakrisen.

- Derfor er det vigtigt for os at være klar med et forebyggende tilbud, der kan hjælpe byens unge med det samme, de får brug for det, skriver Kim Juul Larsen, der er leder af Psykologteamet, i pressemeddelelsen.

Selvom de forebyggende samtaler og støttende indsatser indtil videre kun kan foregå via telefonen eller som videoopkald, håber Odense Kommune, at de vil gøre en forskel for alle dem, der har brug for det.

- Jeg vil gerne opfordre de 13-30-årige til at søge den hjælp, de har brug for. Hvis man efter flere uger stadig oplever, at det er rigtig svært at komme igennem hverdagen, og at Corona-situationen fortsat fylder alt for meget, så skal man ikke tøve med at ringe til os, skriver Kim Juul Larsen.

Telefonvagten i Psykologteamet har åbent alle hverdage fra den 22. april 2020 og foreløbig frem til midt i maj.

Åbningstiderne er 10.00 - 11.30 undtagen onsdag og torsdag, hvor der er åbent henholdsvis 9.30 - 11.00 og 14.00 - 15.30.

Man kan ringe på 29 79 22 42.