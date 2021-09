Elbilerne vælter frem: Fynsk virksomhed scorer kassen på tysk bilindustri

Virksomhedens omsætning er firdoblet siden 2011. På grund af det øgede fokus på klima i Tyskland forventer Torben Viby Jensen, der er direktør og medejer af AM Værktøj A/S, dog, at den kurve forsætter opad.

- Elbilsmarkedet boomer jo i Tyskland. De skal skynde sig at udvikle nogle elbiler, og de er måske kommet en lille smule bagud i forhold til Tesla. Så den tyske bilindusti har rigtig travlt, siger direktøren og fortsætter.

- Vi regner med forsat med at skulle vækste de næste tre-fem år på det tyske marked, fordi vi har fundet en rigtig god niche, hvor vi laver værktøjet og produktionslinjer til komponenter, som indgår i de nye elbiler.



En lille del af markedet

Virksomheden leverer i dag værktøjer til store bilmærker som BMW, Porsche, Mercedes, Tesla og Volvo. Fremtiden ser derfor rigtig god ud for den fynske virksomhed, fortæller Torben Viby Jensen.



- Vi regner med, at vi kan blive ved med at vækste på det her område, fordi den tyske bilindustri er en kæmpe industri. Og vi skal bare have en lille del af markedet. Så vi har sendt sælgere ud for bare at få en enkelt eller to nye kunder om året i Tyskland. Og så regner vi med, at det driver væksten, siger han.