Elektrikeren Martin i spil til talentpris

En ny talentpris skal forsøge at øge respekten om faglærte og få flere til at få øjnene op for, at det er værd at uddanne sig som håndværker.

Talentprisen fokuserer på dem, der allerede er uddannede og på arbejdsmarkedet, men er under 36 år. En af de nominerede er Martin Domme Sander fra Odense.

Han roses for sit faglige talent og sit sociale engagement. Derudover har han været formand for en lærlingeklub, som nu er ved at blive udbredt til andre afdelinger rundt om i landet.

Bag prisen står Blik og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal, der er gået sammen med arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri og Tekniq Arbejdsgiverne samt Jyllands-Posten.

Vinderne af de forskellige priser offentliggøres ved et awardshow 28. november i København.