Elever barrikaderede sig under "rød alarm" på skole: - Er det nu, det sker?

Også Daniella stod umiddelbart efter tilbage med en følelse af, at det hele var mere seriøst, end det viste sig at være:

- Imens jeg stod og talte med nogle veninder, der havde været alene i et andet lokale, kom politiet gående forbi, og de så stadig meget seriøse ud og lignede nogen, der stadig ledte efter et eller andet. Det var ret nervepirrende, husker hun.

Årsag til alarm ukendt

Kort efter, alarmen var afblæst, og eleverne var kommet ud af de lokaler, de havde søgt tilflugt i, var der frokostpause. På det tidspunkt havde de stadig ikke fået nogen form for information om, hvad der var årsag til alarmen, eller hvordan skolen havde tænkt sig at reagere på fredagens hændelse.

- Nogen gik i gang med at spise frokost og købe mad i kantinen, som om der ikke var sket noget. Jeg var bange og ville gerne hjem, fordi jeg ikke vidste, hvorfor alarmen var gået i gang. Nogen græd, og nogen ringede til deres forældre, fortæller Livmaja.

Ikke ret lang tid efter fik alle besked over skolens højtalere, at undervisningen resten af dagen var aflyst, og at de kunne tage hjem.

Hvad der præcist udløste alarmen er stadig ikke opklaret. Både Fyns Politi og rektor på HF og VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl fortæller til TV 2 Fyn, at alarmen på en eller anden måde er aktiveret indefra.

Men om det er sket ved en teknisk fejl, eller om der er tale om en menneskelig fejl er usikkert. Fredag lød det fra rektoren, at der sandsynligvis var tale om, at alarmen var udløst på baggrund af et telefonopkald. Lørdag afviser han dog, at der er ringet nogen trussel ind til skolen. Den samme melding lyder fra vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.