Elever fejrede 50 års jubilæum - også lærerne var inviteret med

Farvel eller på gensyn?

At samle en stor del af en afgangsklasse efter 50 år er imponerende, og John Rosborg afviser ikke, det kan blive til et nyt jubilæum, selvom han også erkender, at persongalleriet kan svinde ind, som årene går.

- Det, jeg gerne vil have klarhed over, er, om vi skal mødes om fem år igen. Det er mit primære mål, siger John Rosborg, inden han tog hul på flere krammere, røverhistorier, kage, middag, socialt samvær og en fodboldlandskamp på storskærm i selskab med de klassekammerater, der var en del af hans hverdag for et halvt århundrede siden.