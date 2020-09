Elever går fra Odense til Nyborg: - Vi er sådan nogle luksusbørn

Det startede som en joke hos nogle af drengene i 8.a på Højby Skole. Klassen var ude at gå en mindre tur, da nogle drenge for sjov nævnte, om ikke klassen skulle gå til Nyborg. Lærerne købte idéen, og derfor skal årgangen torsdag gå helt til Nyborg.

Undervejs på turen skal eleverne snakke om FN's 17 verdensmål, og det bliver taget godt imod blandt eleverne.

- Det er en god idé. Der er mange problemer i den her verden, og jeg synes virkelig, at vi skal løse det, siger Mads Juul Marcker, der går på 8. årgang på Højby Skole.

Verdensmålene er 17 konkrete mål, som blandt andet går på at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, og sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle.

Ulighed er det vigtigste verdensmål

Eleverne har arbejdet med de 17 verdensmål før turen, og her har de blandt andet set på, hvor svært det er for børn i flere andre lande at komme i skole, og hvor meget de skal gå i deres hverdag. Gåturen skal være med til at sætte nogle af verdensmålene i perspektiv.

- Vi er sådan nogle luksusbørn, der bliver kørt i skole, og så er der nogle steder for eksempel i Afrika og Sydamerika, hvor der er børn, som skal gå rigtig langt bare for at komme i skole, siger Adina Schrøder.

Blandt flere af eleverne er verdensmålet om mindre ulighed det vigtigste.

- Der er mange børn, der går sådan hver dag for at komme i skole eller hente rent vand. Og vi kan bare gå ned i netto og hente det eller tage fra vandhanen.

Eleverne har trænet op til turen i idræt og ved at gå en halv time i skolen hver dag.

Vil være verdensmålsskole

Elever og medarbejdere på Højby Skole har gennem længere tid arbejdet med verdensmål, og målet er at blive verdensmålscertificeret.

Det er fonden CHORA 2030, som står for verdensmålscertificeringen. Den skal hjælpe skolen med at fremme bæredygtig udvikling ud fra FN's 17 verdensmål, både i skolemiljøet og gennem uddannelse af eleverne.