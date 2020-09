Elever må ikke gå alene i skole: Endnu en dreng kontaktet af fremmede

Torsdag blev en skoledreng på vej til Rasmus Rask-Skolen i Odense kontaktet af to unge mænd i en mørk varevogn.

Drengen følte sig forfulgt på vej til bussen, og da han ventede ved bustoppestedet, spurgte mændene, om han ville have et lift.

Eleven sagde, at han ikke var interesseret og foregav, at hans mor var på vej for at hente ham. Kort efter kørte varevognen fra stedet.

Tilbyder slik

Det er anden gang på to uger, at elever i indskolingen på Rasmus Rask-Skolen bliver kontaktet af fremmede. Den 26. august tilbød en ung mand tre drenge fra 1. klasse slik, hvis de gik med hen til hans bil.

Læs også Tilbød slik til børn: Advarer om mulig børnelokker

Også dengang afslog drengene og gik deres vej.

På Rasmus Rask-Skolen tager skoleleder Lasse Bach Andersen begge situationer meget alvorligt. Derfor har forældrene fredag modtaget en besked om ikke at lade børn gå alene i skole.

- Vi opfordrer forældre til at passe på til og fra skole, og så snakker vi med vores elever om, hvad man kan sige, og hvordan man kan agere, hvis man oplever noget lignende, fortæller Lasse Bach Andersen.

- Vi holder øje

Samtidig øger skolelederen opsynet omkring skolen.

- Vi skærper tilsynet og går lidt rundt om skolen og kigger. Vi holder øje og snakker også med de store om, at de gerne må holde øje, fortæller Lasse Bach Andersen.

For præcis et år siden blev også en otteårig dreng stoppet af en mand nær skolen. Det skete, da han den 11. september var på vej hjem.

Episoden torsdag er meldt til politiet.