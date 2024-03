Elever med anoreksi kan være talt med: Der er slet ikke over 700 grænseoverskridende børn på Odenses skoler

Står undersøgelsen til troende findes der med andre ord 732 børn på Odenses folkeskoler, som fra tid til anden udviser grænseoverskridende adfærd.

Spiseforstyrrelse kan være regnet med

Men nu er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at den skole med flest grænseoverskridende børn - nemlig 86 børn - kan have talt elever med eksempelvis spiseforstyrrelse med.

- Det viser sig, at højdespringeren har besvaret spørgsmålet om antal af elever, der fra tid til anden udviser grænseoverskridende elevadfærd ved at kigge på samtlige børn, som har en handleplan på bekymrende trivsel/udvikling, skriver forvaltningen i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.



Det betyder ifølge forvaltningen, at det reelle tal er lavere, da langt fra alle børn med en handleplan har en udadreagerende adfærd over for andre børn.