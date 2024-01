Elever på 'speeddating' med 35 virksomheder

Flere hundrede EUD og EUX-elever mødte torsdag 35 virksomheder inden for handel, kontor, detail og event til 'speeddating' på Odense Rådhus.

Det skete til Karrieredag Fyn, som er en årlig jobmesse, som TietgenSkolen, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Handelsgymnasiet Vestfyn og Nyborg Gymnasium arrangerer. Arrangementet fandt sted på rådhuset i Odense.

- Karrieredagen er en oplagt mulighed for virksomheder til at markedsføre sig overfor eleverne - og måske spotte deres kommende elev. Erfaringer viser, at der skabes mange gode kontakter mellem virksomheder og elever”, siger Christel Bjerremann, som er elevpladskonsulent på TietgenSkolen i en pressemeddelelse.