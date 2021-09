Elever presset sammen som sild i tønde: - Man har ganske enkelt svigtet på det her område

Og det er langt fra godt nok, mener Araz Khan, der er medlem af byrådet i Odense (V).

- Det er jo ikke hensigtsmæssigt. Meningen er, når vi afleverer vores børn i skolen, at de trives og har det godt, siger Araz Khan.

Som TV 2 Fyn har fortalt, har flere klasser på Munkebjergskolen 1,7 kvadratmeter per elev, selvom anbefalingen fra blandt andet interesseorganisationen Danske Skoleelever lyder på 2,7 kvadratmeter per elev.



- Det er ganske enkelt et pengespørgsmål. Det er en prioritering. Flertallet har jo siddet der i mange år, men har prioriteret alle mulige andre ting. Jeg ved godt, vi er i gang med 'Velfærdens fundament' og skal renovere vores skoler og så videre. Men det er jo et tegn på et efterslæb. Man har ganske enkelt svigtet på det her område - tydeligere kan det ikke siges, fortæller Araz Khan.

Men ifølge Tim Vermund, viceborgmester (S), er kommentaren fra Araz Khan 'belejlig'.

- Jeg synes, det er meget belejligt, at Venstre nu et par måneder før et valg, begynder at gå op i den her dagsorden. De 12 år, jeg har siddet i byrådet, husker jeg ikke et budget, hvor Venstre er kommet med et budgetforslag, hvor de brugte flere penge på folkeskolen, end vi har, siger Tim Vermund.

Skolebestyrelsen på Munkebjergskolen har derfor sendt et brev til Odense Byråd for at gøre opmærksom på problemerne.