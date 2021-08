Elever stod op til afslag: Mulernes bliver ikke fritaget for nedlukning

Rektoren er dog ikke bekymret for den forestående virtuelle undervisning, som både lærere og elever har prøvet før.



Blev ikke klogere på retningslinjer

Det er myndighederne, der har vurderet, om der kunne gives tilladelse til en dispensation fra nedlukningen. Det er sket ud fra data om skolens smittetal, som rektoren har sendt.

- Der var åbent for, at man kunne søge om at blive fritaget, så det forsøgte jeg. Jeg ved ikke præcis, hvad rammerne er for, at man kan få lov. Men kan vi holde åbent, og kan det gøres forsvarligt, vil vi gerne det, siger han.



- Jeg blev ikke klogere på, hvad det kræver. Men der er nok nogle vurderinger, der ligger bag. Jeg sætter min lid til, at der er nogle kloge mennesker, der har truffet beslutningen.



Rektoren oplyser, at der for nuværende er seks smittetilfælde med coronavirus på skolen, og at de unge gerne vil vaccineres.



- Vi har ikke spurgt direkte, men vi fornemmer, at der er god opbakning til vaccinen, siger Morten Lindegaard Banke Rasmussen.