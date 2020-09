Elever tester hinanden for corona på fynsk gymnasium

- Nummer ti er negativ!

Magnus Hejlsvig og Christian Iversen er i gang med undervisningen i Biotek på Odense Tekniske Gymnasium. I dagens anledning er de iført hvide kitler, blå gummihandsker og visirer, og forsøget, de er i gang med, er tættere på virkeligheden end normalt.

De skal nemlig teste deres medstuderende for, om de har dannet antistoffer mod coronavirussen covid-19 og dermed har været smittet på et tidligere tidspunkt.

- Det er lidt vildt, at sådan nogle som os kan lave de her prøver. Ude i Danmark er der jo også folk, der bliver testet, siger Magnus Hejlsvig, gymnasieelev på Odense Tekniske Gymnasium.

Del af landsdækkende projekt

Den anderledes undervisning er en del af projektet "Vi tester Danmark" som Danske Regioner står bag. I samarbejde med Biologilærerforeningen, har man delt 85.000 test ud til forskellige gymnasier i hele Danmark - heriblandt Odense Tekniske Gymnasium, der i løbet af ugen skal teste alle eleverne for antistoffer.

- Vi har i alt 660 elever, der kan blive testet. Så er der selvfølgelig nogle få, som ikke har lyst. Men jeg regner med, at vi får testet omkring 600 elever, fortæller Jesper Houmann Kattai, der er gynasielærer på Odense Tekniske Gymnasium.

Det går projektet ud på "Vi tester Danmark" er et landsdækkende screeningprojekt, som er blevet til i samarbejde mellem Statens Serum Institut og eksperter fra regionerne og universiteterne. Formålet med screeningen er at blive klogere på omfanget af coronasmitten i Danmark. I løbet af efteråret vil op mod mod 1,3 millioner danskere i efteråret og vinteren blive tilbudt en test for antistoffer mod corona. Når invitationen fra ”Vi tester Danmark” lander i folks e-boks, er det med en opfordring til hver enkelt om at svare på et spørgeskema. Herudover er der mulighed for at melde sig til at udføre en hjemmetest for antistoffer ved at prikke sig i en finger. Kilde: Statens Serum Institut (SSI) Se mere

Tættere på virkeligheden

Det er eleverne på gymnasiets Biotek-linje, der står for at udføre testene. Ifølge Jesper Houmann Kattai, der er gymnasielærer på Odense Tekniske Gymnasium, giver det eleverne en anden motivation for det, de arbejder med, når de kan se, at det bliver brugt ude i virkeligheden.

- De føler sig jo nærmest som et sundhedspersonale, når de står og tager de her test, og vi har selvfølgelig gennemgået alle sikkerhedsforanstaltninger med dem inden. De har også tidligere arbejdet med deres eget blod, så de ved godt, hvordan de skal håndtere den her testprocedure, forklarer han.

Og den udlægning er biotek-eleven Christian Iversen enig i.

- Her kan vi hjælpe på noget i stedet for bare at skulle sidde og løse et problem, som faktisk ikke eksisterer. Derfor synes jeg, det er meget federe at kunne gøre det her, siger han.

Når ugen er omme, og eleverne har gennemført antistof-testen, vil resultaterne blive indberettet og indgå i den landsdækkende undersøgelse "Vi tester Danmark"'. På Odense Tekniske Gymnasium vil man også arbejde videre med resultaterne i undervisningen.