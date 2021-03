Ellemann til indbyggere i Vollsmose: - I kan ikke være det bekendt

Smitteudbruddet i Vollsmose kan i værste fald få betydning for hele genåbningen af Danmark.

Så klar er meldingen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter nyheden om, at bydelens incidenstal nu nærmer sig 1000.

- Det her risikerer at sætte alt det på spil, som alle i det her land faktisk har gjort en kæmpe indsats for at opnå. Vi holder afstand, vi tager hensyn til hinanden, spritter af og går med mundbind for at Danmark kan åbne igen. Så ser vi nu en lille gruppe, som ikke gør det. Dem må vi så hjælpe til at gøre det. Og hvis ikke man vil høre, må man føle, siger V-formanden.

Stod det til Venstre, var forsamlingsforbuddet i den odenseanske bydel allerede sat ned fra fem til to. Et forslag, som formanden kom med i tirsdags, og som Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti støtter op om.

Bryder man det, skal politiet ifølge Ellemann endnu oftere hiver bødeblokken frem, end hvad der er tilfældet i dag.

- I sætter alt det på spil, som 5,5 millioner mennesker har kæmpet for i et år. Det kan I ikke være bekendt, siger Jakob Ellemann-Jensen til beboerne i Vollsmose.

Holder fast i nuværende indsats

TV 2 Fyn har siden onsdag forgæves forsøgt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om situationen og et svar på, hvordan regeringen forholder sig til Venstres forslag om at sænke forsamlingsforbuddet til to personer.

Jeg synes simpelthen, at man skal lette sin bagdel og komme i gang Jakob Ellemann-Jensen (V), formand

Sundhedsministeriets presseafdeling har i stedet henvist til et skriftligt svar, som ikke forholder sig konkret til smitten i Vollsmose, men til høje smittetal blandt etniske minoriteter generelt.

Her står blandt andet, at en massiv informationsindsats ikke kan stå alene:

- Der, hvor det er allermest afgørende at sætte ind, er med en effektiv og lokalt forankret smitteopsporing i de ramte områder.

- Når der er lokale udbrud, samarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed tæt med kommunerne, som kender boligområderne bedst og ved, hvordan man mest effektivt når forskellige grupper lokalt, så man kan få inddæmmet smitten. Smitteopsporingen er derfor blevet endnu mere opsøgende, hvor der bankes på døre hos folk og testes mere lokalt. Det fortsætter vi med.

"Man skal lette sin bagdel"

Flere lokale testcentre og personer, der stemmer dørklokker, er netop dét, der er sat ind med i Vollsmose.

Men da incidenstallet i tirsdags viste sig at være steget for tredje dag i træk, præsenterede borgmesteren, at der nu ville blive indført såkaldte to go-test.

Det vil sige, at bydelens indbyggere vil blive tilbudt at få foretaget en test lige uden for deres dørtrin.

En "fremragende idé", lyder det fra Ellemann. Men det frustrerer ham, at selve udrulningen lader vente på sig. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger bliver to go-tests nemlig først implementeret på lørdag.

- Man kan jo ikke bare sætte sig med hænderne i skødet og sige, at det må blive en anden dag. Det her, har man været klar over i ugevis. Jeg synes simpelthen, at man skal lette sin bagdel og komme i gang. Sænk forsamlingsforbuddet, få langet nogle bøder ud og sig til folk, at vi mener det her alvorligt.

TV 2 Fyn forsøger fortsat at få en svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på, hvordan regeringen forholder sig til smitteudbruddet.