En åben invitation til de lokale skal sikre B.T. i Odense læsere

Der vil både være gratis nyheder og historier, som der ligger bag en såkaldt pay wall - artikler, man skal betale for at tilgå.

- Det er vores ambition også at lave nogle andre typer historier, som ligger bag en pay wall. Det er jo lidt nyt for B.T., men vi tror på, at vi kan lave nogle historier, der er så gode, at odenseanerne også er villige til at betale en lille smule for dem. I hvert fald i fremtiden, siger redaktionschefen.



Hemmelighedskræmmeri hos B.T.

Efter længere tids hemmelighedkræmmeri erfarede mediet Mediawatch i midten af august, at der blev brygget på tre nye lokalredaktioner hos B.T.

Og 31. august bekræftede B.T's ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, over for Berlingske. Her kunne han også fortælle, at der var tale om en investering på et "stort, tocifret millionbeløb".

Samlet består den nye satsning af 32 journalister, hvoraf 28 er nyansatte. De skal bemande en redaktion i hver by bestående af syv journalister og en chef. Udover Odense er der kommet redaktioner i Aarhus og Aalborg.