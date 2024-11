En æra slutter i Cykling Odense

Mere end to årtier blev det til som formand for Cykling Odense for Claus Rasmussen, der har valgt at trække sig. Det oplyser DCU i en pressemeddelelse.

- Hans store bidrag i form af frivillighed på banen i Odense og hans mangeårige virke som formand, har jeg kæmpe respekt for, og i virkeligheden ville jeg ønske, at vi alle sammen havde mange flere som Claus ude i klubberne rundt om i landet, siger Johnny Lillelund, konstitueret formand i Danmarks Cykle Union.

Under Claus Rasmussen lederskab har Odense Cykling opfostret store ryttere i form af blandt andet Lasse Norman Leth, Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Rasmus Lund og Tobias Aagaard, der alle har vundet VM-medaljer for Danmark.