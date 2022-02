En af få udvalgte: Minister fra Fyn inviteret til at dele sin idé med verdensledere

I talen fortalte ministeren om det danske vindeventyr, der gik fra en enkelt vindmølle under oliekrisen i 1970’erne, til den første havvindmøllepark i verden i 1991, til at vi nu bruger vinden til at udvikle grønne brændstoffer til at fylde på fly og skibe. Med det vil han gerne indgyde håb og komme med konkrete løsninger på klimakrisen.

Kan komme fynboer til gode

Selv om turen på scenen ikke er et typisk ministerjob, mener Dan Jørgensen alligevel, at den gav mening.

- Det, jeg talte om, var jo Danmark, og hvordan vi med specielt havvind kan være førende i den grønne omstilling. Så jeg håber selvfølgelige på, udover at gøre god reklame for mit land, at det inspirerer andre og viser, at der faktisk er en vej til at gøre os uafhængige af olie, kul og gas, siger han.