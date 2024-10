En person er fredag eftermiddag kommet alvorligt til skade efter et harmonikasammenstød på Fynske Motorved sydvest for Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Bjarne Tykgaard.

Uheldet som indtraf i de østgående spor involverer syv biler, og det er et stort oprydningarbejde der er endnu er i gang på motorvejen.

- Vi har et spor åbent, og arbejder så hurtigt vi kan. Vi håber snart at kunne åbne et spor mere. Men det er klart at der er opstået en del kø derude, siger vagtchefen.