En anholdt efter dramatisk brand på døgninstitution

Brandvæsen, politi og et større antal ambulancer blev onsdag eftermiddag kaldt ud til brand på Omsorgshjemmet Søndergaard beliggende i Højby i det sydlige Odense.

Det fortæller indsatsleder ved Fyns Politi, Thomas Jasper.

- Det er lykkedes for personalet at få alle helt ud af bygningen, selvom branden var ret voldsom og bredte sig til hele førstesalen, beretter han.

Omsorgshjemmet Søndergaard er en selvejende institution med plads til 6 voksne beboere over 18 år, som er diagnosticeret sindslidende, ofte med dobbeltdiagnoser, fremgår det af stedets hjemmeside.



Ifølge indsatslederen er alle er tilset, og ingen er kommet til skade efter branden. Ud over seks beboere og personale, er en kat også reddet ud.

- Nu skal vi ind og undersøge stedet, når det er så afkølet, at det er muligt. Vi mistænker allerede nu, at branden er påsat. Vi har anholdt en, som vi har mistænkt for at starte branden, oplyser Thomas Jasper.

Ifølge vagtchef ved Fyns Politi, Bjarne Tykgaard, er det en af stedets beboere, der er anholdt.

Branden opstod på førstesalen og udviklede sig eksplosivt. Under brandslukningen gik der ild i en af brandfolkenes branddragter, hvilket vidner om brandens intensitet. Brandmanden der bar dragten måtte efterfølgende tilses af ambulancepersonalet.

Brandvæsenet er fortsat i gang med efterslukningen på adressen.