Én anholdt efter groft overfald i Lærkeparken - én er fortsat efterlyst

I september overfaldt flere personer en 17-årig dreng i Lærkeparken i Vollsmose. Den 17-årige pådrog sig flere skader, der ikke var af livstruende karakter.



Efterfølgende har politiet efterlyst to personer, og mandag blev den ene, en 28-årig mand, anholdt. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Den 28-årige mand er sigtet for sammen med flere andre at have begået et overfald mod en 17-årig mand 10. september i Lærkeparken i Vollsmose, skriver politiet.