En 'Brostrøm': Må frisører modtage penge uden at have klippet folk?

Annelise Bendixen fra Odense er en god kunde for sin frisør. Så god, at hun har tilbudt at spæde til den ikke eksisterende indtjening her under coronaudbruddet.

Inspirationen kommer fra den nu landskendte Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, som på sin private Twitter fortalte, at han - med svingende held - havde eksperimenteret med en trimmer og justeret på lokkerne derhjemme. Derefter overførte han penge til sin frisør for at støtte i en svær tid.

Læs også Op og ned i hjælpepakkerne: Kan blomsterbutikken og dartklubben få hjælp?

Men har Søren Brostrøm, den pæne (og nu meget korthårede) mand, opfordret til ulovligheder? Hvordan skal de penge bogføres hos frisøren? Kan den snart langhårede Annelise Bendixen overhovedet få lov at forære penge til sin frisør, uden at frisøren kommer i skattemæssig knibe?

En håbløs mission

At få adgang til SKAT og dermed finde et svar til Annelise Bendixen fredag den 3. april er sværere end at finde et likøræg i en bunke haveaffald af coronakrise-størrelse. Samtlige medarbejdere er optaget af at svare på spørgsmål om danskernes årsopgørelse, som i dag har enten givet deres konto vokseværk eller lommesmerter.

Læs også Øl fra Viggos, Storms Pakhus og Bodegaen er blevet til 10.000 liter sprit til sygehusene

Nixen bixen til ren foræring

Selvom klokken er fem minutter i påskeferie, så tager revisor Jørgen Larsen fra Odense telefonen. Han har svar på rede hånd og kan fortælle, at der er to muligheder for frisøren:

- Enten kan hun registrere pengene som en gave, som i så fald tæller som skattepligtig indkomst. Eller også kan hun registrere det som en forudbetaling. Her trækkes skatten først, når den efterfølgende fysiske klipning finder sted, siger Jørgen Larsen.

Så svaret må være, at ja, Annelise kan godt give sin frisør penge nu og her uden, at frisøren kommer i klemme. Hun kan vælge at gøre det som forudbetaling for en klipning, som hun så får på den anden side af coronavirus. Hvis frisøren da har brug for pengene her og nu. For det er jo de samme penge, som frisøren alligevel vil få i kassen, når saks og shampoo igen findes frem.

Læs også Knækket af corona: Kendt kro i Odense lukker

Hun kan også give en sum penge som en gave, men den gave er i så fald pakket pænt ind i skattepligt. For gaver kan kun være friholdt fra skat, hvis de gives mellem nære familiemedlemmer. Og selvom Annelise Bendixen er glad for sin frisør, så tæller hun altså ikke som familie.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Jeg vil gerne donere en penge for en klipning til min nedlukkede frisør. Hvordan kan hun registrere det uden at komme i problemer med skattefar? Annelise Bendixen, Odense.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.